von Martin Schlak Studien zeigen immer deutlicher: Ein regelmäßiges Nickerchen hält fit. Schon eine Viertelstunde Schlaf am Tag reicht aus, um uns leistungsfähiger zu machen – und könnte sogar Krankheiten wie Alzheimer vorbeugen.

Es gehört zu den deutschen Unarten, ein Nickerchen mit Faulheit gleichzusetzen. Die meisten Menschen haben nur bei Kleinkindern und Senioren Verständnis für die Lust am Schlummern. Regelmäßig beschäftigt das Nickerchen in Deutschland gar die Gerichte, dann nämlich, wenn Menschen beim Schlafen während ihrer Arbeitszeit erwischt worden sind. Dabei lehrt ein Blick in andere Länder, welche Kraft im Kurzzeitschlaf liegt. In Japan zeigt sich dessen Wert schon am Wort. Die Japaner geben sich nicht einfach dem Nichtstun hin, wenn sie am Schreibtisch oder in der U-Bahn einnicken; vielmehr betreiben sie "Inemuri", was sich mit "anwesend sein bei gleichzeitigem Schlafen" übersetzen lässt.