Der Begriff Erdrutsch hört sich harmlos an. Doch Schlamm- und Steinlawinen sind ein weltweit unterschätztes Risiko, nicht nur in der kalifornische Promi-Stadt Montecito.

Tagelang hatte es wie aus Eimern geschüttet. Die von monatelanger Trockenheit ausgedörrten Böden konnten die Regenfälle schlicht nicht mehr aufnehmen. Eine Vegetation, die sie aufhalten hätte können, gab in dieser Ecke Kaliforniens schon lange nicht mehr, Waldbrände hatten Sie in Asche verwandelt. So bahnten sich die Wassermassen ihren Weg durch das hügelige US-County von Santa Barbara, verwandelten Bäche in reißende Ströme und lösten tödliche Schlammlawinen aus. 23 Menschen starben am 9. Januar 2018 allein in der Kleinstadt Montecito, Heimat vieler Prominenter.