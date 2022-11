So wie die Frauen in diesen Bildern, könnte sie ausgesehen haben. Die junge Frau,deren Geschichte und Leben die polnischen Forscher, um das Team von Wojciech Ejsmond, aufschlüsseln wollen.Alles begann mit einem CT-Scan, bei dem die Archäologen die Mumie im Sarg eines Hohepriesters aus Theben genauer untersuchten. Dabei erkannten sie, dass es sich bei dem vermeintlichen Mann anscheinend um eine Frau handelte – und dass sie schwanger sein könnte. Im inneren des Bauches fanden sie Gewebe ähnliche Strukturen, die an einen Embryo erinnern.Ein zweites Forscherteam konnte diese Hinweise auf einen Fötus allerdings nicht bestätigen. Sie gehen nunmehr davon aus, dass es sich bei der Mumifizierung im Innern um einbalsamierte Organe handeln könnte.Bei der Frau soll es sich um eine Person von hohem Rang gehandelt haben. Die Ägypterin hat im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt und starb möglicherweise an Krebs.Mit Hilfe von CT-Scans und Röntgenaufnahmen haben nun forensische Spezialisten Rekonstruktionen des Gesichtes erstellt.„Unsere Knochen und insbesondere der Schädel geben viele Informationen über das Gesicht eines Individuums preis. Auch wenn es nicht möglich ist, ein exaktes Porträt zu erstellen, ist der Schädel so wie andere anatomische Teile einzigartig. Er zeigt eine Ansammlung von Formen und Proportionen, die teilweise im finalen Gesicht erscheinen werden.“ Chantal Milani, Forensische AnthropologinDie Bilder der Gesichtsrekonstruktion haben die Forscher auf der Facebook-Seite ihres Projektes veröffentlicht. Sie sind Teil einer Ausstellung über das Mumien-Projekt, die noch bis zum März 2023 im polnischen Kattowitz zu sehen ist.Quelle: LiveScience