Sport ist für Kolumnistin Franziska Wallner nach ihrem heftigen Burn-out weit mehr als nur ein Hobby. Je nach Sportart bringt er sie auf Trab, stärkt die Konzentration oder verschafft ihrem Geist die notwendige Erholung.

Von außen betrachtet könnte man meinen, dass es durchaus einen Teil meines Lebens gibt, den der Burn-out nicht verändert hat: meine Liebe zum Sport. Meine Lieblingsferientage waren schon lange vor dem Burn-out die, an denen ich hauptsächlich in Bewegung war, zwischen Beach-Volleyball-Platz und Freibad gewechselt bin oder nach einem Skitag abends noch in der Turnhalle war. Als bei mir vor ziemlich genau acht Jahren eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert worden war, die sich binnen kürzester Zeit in eine schwere depressive Episode samt Angststörung aufschaukelte, war es auch der Sport, der mir geholfen hat, wieder gesund zu werden. Der Sport ist heute nach wie vor ein selbstverständlicher Bestandteil meines Lebens.