Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine: Was sinnvoll ist – und was Geschäftemacherei

Kolumne "Die Apothekerin" Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine: Was sinnvoll ist – und was Geschäftemacherei

von Diana Helfrich Apotheker lieben Nahrungsergänzungsmittel, da sie ihnen gute Umsätze bescheren. Aber welche Präparate sind sinnvoll? Die Apothekerin Diana Helfrich gibt Antworten.

Apotheker finden Nahrungsergänzungsmittel gut, sage ich jetzt mal. Als Kaufleute. Denn sie bedeuten Umsatz, bei dem man den Krankenkassen keine Rabatte einräumen muss – weil sie fast nie auf einem rosa Rezept verordnet werden.

Als Wissenschaftler gucken sie natürlich anders darauf. Die Empfehlungen der zuständigen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), sind mindestens zurückhaltend: Wenn man nicht gerade ein Säugling ist, einen solchen erwartet, schwanger werden will oder gar nicht vor die Tür kommt, braucht man nichts außer mit Jod und Fluor angereichertes Speisesalz, sagen die Experten, unverändert seit vielen Jahren. Denn: Deutschland ist kein Vitamin-Mangelland, Nahrungsergänzungsmittel schützen Gesunde nicht vor Krankheiten, sondern werden zur Beruhigung genommen, so die Fachgesellschaft auf ihrer Website . Und weiter: Es ist nicht möglich, eine schlechte Ernährung mit ein paar Pillen auszugleichen.

Was Gemüse gesund macht, sind eben nicht die isolierten Inhaltsstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe. Es zählt das Gesamtpaket einschließlich Ballaststoffe und sekundärer Pflanzenstoffe, die die Pflanze unter anderem herstellt, um sich vor Fressfeinden zu schützen (wie etwa Bitterstoffe). Das wusste man in den 1970er und -80er Jahren einfach noch nicht, als die Vitamin C- und Multivitamin-Brausetabletten anfingen zu sprudeln. Dem fehlenden Nutzen von Vitaminpräparaten stehen mögliche Risiken durch Überdosierung entgegen, auch darauf weist die Fachgesellschaft hin.

Zink fördert die Testosteronproduktion

Ich habe erst vor kurzem für die Rubrik "Diagnose" im stern den Fall eines jungen Mannes beschrieben, der für bessere Trainingseffekte beim Kraftsport mehrmals täglich 15 Milligramm Zink nahm, weil Zink die Testosteronproduktion – und damit den Muskelaufbau – fördern kann. Er kam zu meinem Gesprächspartner, einem niedergelassenen Kardiologen, mit dem Verdacht auf Long Covid. Stattdessen hatte er einen schweren Kupfer - und Eisenmangel. Denn wenn man dem Körper zu viel Zink zuführt, kann er kein Kupfer mehr aufnehmen, und Kupfer wiederum braucht er für die Aufnahme von Eisen.

Lediglich die Einnahme von Vitamin D empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Es fördert die Aufnahme von Kalzium aus dem Magen-Darm-Trakt und hilft, das Mineral in die Knochen einzubauen. Zusätzlich spielt Vitamin D bei der Immunabwehr eine Rolle. Es ist ein fettlösliches Vitamin, also eines, das sich im Körper anreichern kann. Darum soll man es zumindest in höherer Dosis (50 oder 100 Mikrogramm, aber meistens stehen die Internationalen Einheiten drauf, das sind dann 2000 oder 4.000 IE) nicht auf Dauer und täglich auf eigene Faust nehmen, so das Bundesinstitut für Risikobewertung

Vitamin D ist übrigens eigentlich kein Vitamin, denn Vitamine kann der Körper qua Definition selbst nicht herstellen. Das ist beim "D" anders. Es wird vor allem in der Haut gebildet, und zwar unter dem Einfluss von UV-Strahlen, also Sonnenlicht. An einem Strandtag zum Beispiel wird reichlich davon produziert und in den Muskeln, im Fettgewebe und in der Leber gespeichert.

Nur ein Bluttest belegt einen Vitaminmangel

Ob bei Ihnen genug Vitamin D da ist, kann nur ein Bluttest klären, gemessen wird dann das 25-Hydroxyvitamin-D. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht optimal versorgt sind, ist vergleichsweise hoch. Laut DGE "erreichen fast 60 Prozent der Bundesbürger die wünschenswerte Blutkonzentration des Markers 25-Hydroxyvitamin-D von 50 Nanomol pro Liter nicht." Ein großer Teil der Bevölkerung, so die Fachgesellschaft, schöpft also das präventive Potential von Vitamin D für die Knochengesundheit nicht aus.

Im Fall der Fälle kann Ihnen Arzt oder Ärztin ein hochdosiertes Präparat (mit 500 Mikrogramm/20.000 IE) verschreiben, das man nur einmal wöchentlich nimmt – wenn es um die Anfangsbehandlung eines nachgewiesenen Mangels geht, sogar auf Kassenrezept. Das ist dann etwas ganz anderes als die rezeptfreien Mittel, die teils nur 25 Mikrogramm (1.000 I.E.) enthalten. Und in vielen Nahrungsergänzungsmitteln steckt noch weniger, gerade bei Multivitaminpräparaten.

Soweit die offiziellen Empfehlungen. Ich halte mich aber nicht daran. Ich nehme nicht nur Vitamin D (meine Werte waren zuletzt etwas zu niedrig), sondern zur Zeit auch B-12 und Eisen (aus demselben Grund). Und ich kaufe immer mal ein Kalziumpräparat, weil ich eine mittelalte Frau bin und mir um meine Knochen Gedanken mache. Meine beiden Eltern haben Osteoporose.

Der Trend geht zu sekundären Pflanzenstoffen

Was mir aber auffällt, wenn ich an den explodierenden Nahrungsergänzungsmittel-Regalen in der Apotheke oder Drogerie vorbei gehe oder auf Insta mit Werbung geflutet werde: Es sind längst nicht mehr nur isolierte Vitamine und Mineralstoffe , der Trend geht schon seit Jahren zu Präparaten aus sekundären Pflanzenstoffen oder einfach Pflanzenextrakten bzw. -pulvern, die zu einem bestimmten Zweck zusammengestellt wurden und zum Beispiel "Recharge" oder "Volle Lust" heißen. Und auch die Vitaminpräparate sind teilweise sehr lifestylig, ansprechend und teuer geworden, und man ist geneigt zu glauben, dass sie alles besser machen. In der Stellungnahme der DGE kein Wort zu pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, und ich hab auch nochmal die Website durchsucht: nichts.

Neulich habe ich mit einer Ärztin gesprochen, die 30 Supplemente am Tag schluckt. Eine optimale Mikronährstoffversorgung könne einen wirklich nach vorne bringen, sagt sie. Gerade, wenn man schon einen Ärztemarathon hinter sich hat, alle Werte in Ordnung sind und man sich trotzdem einfach nicht gesund fühlt.

Denn für manch einen ist ein Wert, der zwar gerade schon im empfohlenen Bereich liegt, eben nicht optimal, so die Überzeugung der so genannten Nährstofftherapeuten, die Krankheiten mit körpereigenen Stoffen heilen und verhindern wollen – sie setzen Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren, aber auch hochwirksame Hormone ein. Das ist gerade ein Trend, oft ist auch von "funktioneller" oder "orthomolekularer" Medizin die Rede.

Es geht also längst nicht mehr darum, ein paar Pillen zu poppen und sich ansonsten zu Mittag eine Tüte Saure Pommes und ne Sprite zu holen. Im Gegenteil. Das sind sehr gesundheitsaffine Menschen, die sich interessieren. Die es noch besser machen wollen. Die das Geld haben, solche Produkte zu kaufen. Und sich so eine individuelle Nährstoffberatung zu leisten, denn diese bekommt man bei Ärztinnen und Ärzten, die privat abrechnen und sich Zeit nehmen. Mediziner, die nicht nur Blut abnehmen, sondern auch genau nachfragen und hinschauen und dann eine private Rechnung über 180 Euro schreiben.

Die Frage nach dem Placeboeffekt bleibt unbeantwortet

Für die DGE und alle anderen Puristen wäre das wohl der reine Placeboeffekt, wenn es einem mit Nahrungsergänzungsmitteln besser geht. Ich wünschte, es liefen Studien, die klären, wie hoch der Anteil dieses Effekts ist. Aber weil sie als Lebensmittel gelten, dürfen Nahrungsergänzungsmittel ohne aufwändige Zulassungsstudien verkauft werden, so dass es keine harten Daten gibt und geben wird. An dieser Stelle dürfen wir also keine Gewissheiten erwarten. Außer dieser: Die Empfehlungen der Fachleute sind veraltet. Sie wurden überholt von unserer optimierungswilligen und produktaffinen Insta-Welt.



Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.