Sehen Sie im Video: So unheimlich klingt ein Schwarzes Loch.





So unheimlich klingt ein Schwarzes Loch. Diese Tonaufnahme der NASA beweist eindrucksvoll: Im Weltraum ist es nicht still. Dazu schreibt die US-Bundesbehörde für Raumfahrt auf Twitter: „Der Irrglaube, dass es im Weltraum keinen Schall gibt, hat seinen Ursprung darin, dass der größte Teil des Weltraums ein Vakuum ist, in dem sich Schallwellen nicht ausbreiten können. In einem Galaxiehaufen gibt es so viel Gas, dass wir tatsächlich Schall wahrgenommen haben." Die Wissenschaftler entdeckten, das die vom Schwarzen Loch ausgesendeten Druckwellen, im heißen Gas Wellen verursachen. Diese Wellen konnte die NASA in einen Ton übersetzen. Die aufgenommen Schallwellen sind für den Menschen allerdings nicht hörbar, da der Originalton viel zu tief ist. Deshalb hat die NASA das aufgenommen Material bearbeitet, um es für den Menschen hörbar zu machen. Herausgekommen ist dieser gruselige Ton.

