von Diana Helfrich Ist die Nase andauernd verstopft, kann dies auf eine Allergie hindeuten. Ein Test schafft Gewissheit und die Basis für eine gezielte Therapie.

Gehören Sie auch zu den Personen, die ständig eine verstopfte Nase haben? Die andauernd mit Nasenspray herumhantieren, obwohl sie nur zu genau wissen, dass man abschwellende Sprays "nicht länger als eine Woche" nehmen soll? Das bekommt man jedenfalls zu hören, wenn man so ein Medikament in der Apotheke kauft. Wann immer ich das gesagt habe, war es mir etwas unangenehm – die meisten Kunden winken mindestens gelangweilt, oft auch genervt ab; man möchte niemanden belehren, hat aber eine Beratungspflicht. Und wer zu lange sprüht, riskiert wirklich was: Nicht nur, dass man womöglich immer häufiger sprühen muss, um die Nase freizubekommen. Es droht auch, dass die Nasenschleimhaut Schaden nimmt und erst recht anschwillt. Sogar eine sogenannte Stinknase kann die Folge sein, die ich mir gar nicht vorstellen mag. Dabei zersetzt ein Bakterium, das sich auf dem geschädigten Gewebe erst so richtig wohl fühlt, das Nasensekret... unter sehr unangenehmer Geruchsbildung.

Was man den Kunden oder die Kundin eigentlich fragen müsste ist: Ist die Nase vor allem morgens verstopft? Das ist eine Überzeugung von mir, die ich mit sehr engagierten Allergologen teile – dass viele Nasenspray-Junkies in Wahrheit Allergiker sind, und zwar auf Hausstaubmilben. Ich habe selbst zwei davon zuhause.

Als ich meinen Mann erst ein paar Wochen kannte, erklärte er mir eines Morgens schniefend: "Ich bin seit 20 Jahren erkältet." Ich dachte, super, ein Mann, der Witze macht. Aber es war gar keiner: Dauernd war seine Nase verstopft, und er fühlte ich oft kränkelnd. Aber irgendwie hatte er beschlossen, das einfach zu ertragen. Was soll man auch tun gegen häufige, unterschwellige Infekte? Dagegen gibt es keine Tabletten, und es war ja auch nichts Ernstes.

Zehn Jahre, bis die Nase frei war

Es dauerte noch zehn Jahre, dann war seine Nase plötzlich frei. Was war passiert? Unsere Tochter hatte, nachdem sie mehrere Lungenentzündungen überstehen musste, die Diagnose "Allergisches Asthma" erhalten – das fand ich überraschend, denn in unserer Familie hatten Allergien bis dahin praktisch keine Rolle gespielt. Sie reagiert wie etwa sieben Prozent der Deutschen allergisch auf die Ausscheidungen von Hausstaubmilben, die vor allem in Matratzen zuhause sind. Der Kinderarzt verordnete eine sogenannte Sanierung ihres Bettes, damit sie nachts nicht länger einatmen muss, was ihr schadet. Und weil die Kleine damals nachts noch oft zu uns kam, haben wir gleich alle Betten im Haus vollständig mit Milbenschutzbezügen (sogenannten Encasings) versehen. Tja, und das hat auch für meinen Mann den Unterschied gemacht. Mit einem Mal wachte er morgens auf und konnte gut atmen. Nach 30 Jahren. Nun leben wir glücklich in einem milbenarmen Haushalt und führen kontinuierlich den Kampf gegen die winzigen Spinnentiere, die so viel Ärger machen.

Warum ich das gerade jetzt thematisiere? Weil für Hausstaubmilben-Allergiker der Beginn der Heizungssaison dasselbe ist wie der Frühling mit Heuschnupfen. Primetime. In der Heizungsluft wird es den Milben einfach zu trocken, um zu überleben. Weil sie nicht trinken können. Es sterben viel mehr als im Sommer. Ihre Körper zerfallen und die Bestandteile verteilen sich im Raum, begünstigt durch die Strömung, die entsteht, wenn heiße Heizungsluft auf kalte Raumluft trifft.

Ein Allergietest schafft Gewissheit

Und genau auf solche Milbenbestandteile reagieren Allergiker, darum geht es ihnen im Oktober oft nicht gut, zumal wir uns jetzt viel mehr drinnen aufhalten als im Juli. Ich kann jedem, der um diese Jahreszeit plötzlich anhaltenden Schnupfen hat, nur raten, mal einen Allergietest zu machen. Insbesondere, wenn der typische Verlauf der Virusinfektion – Halskratzen – Fließschnupfen – verstopfte Nase – Husten nicht auszumachen ist, sondern einfach immer nur die Nase zugeht.

Ich meine wirklich jeden, denn eine Allergie kann man auch in der Mitte des Lebens entwickeln, oder im Rentenalter. Es muss ja nicht Jahrzehnte dauern, bis es besser wird. Das richtige Medikament für Hausstaubmilbenallergiker wäre dann auch gar nicht das abschwellende Nasenspray, sondern eins mit Kortison, etwa mit den Wirkstoffen Beclometason, Mometason oder Fluticason. Die sind seit einigen Jahren auch ohne Rezept erhältlich. Eigentlich super, aber: Wenn man kein Rezept für ein Arzneimittel braucht, bedeutet das normalerweise, dass die gesetzliche Krankenkasse auch nicht dafür bezahlt. Im Falle dieser Nasensprays ist das aber anders. Sie stehen auf der so genannten OTC-Ausnahmeliste, in Experten-Sprech: auf der "Liste der zugelassenen Ausnahmen zum gesetzlichen Verordnungsausschluss nach §34 Abs.1 Satz 2".

Die Regelung scheint mir gerade für Hausstaubmilben-Allergiker gemacht, denn die Voraussetzung für die Kostenübernahme ist eine "persistierende allergische Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik". Die Entzündung muss also anhaltend sein. Und Hausstaub gibt es nun mal das ganze Jahr, wenn auch mit dem genannten saisonalen Höhepunkt. Aber diese Sprays brauchen ein paar Tage, bis sie die Entzündung der Nasenschleimhaut soweit eingedämmt haben, dass sie abschwillt und man wieder atmen kann.

Welches Spray hilft am besten?

Und natürlich – oft ist es eben doch eine Erkältung, die die Nase dicht macht. Darum will ich hier noch ein bisschen was dazu sagen, wie man mit abschwellenden Nasensprays am besten umgeht. Erstmal sollte man immer eines ohne Konservierungsstoffe nehmen. Das viel verwendete Benzalkoniumchlorid zum Beispiel reizt und schädigt die Nasenschleimhaut, heißt es in der Leitlinie zur Nasennebenhöhlenentzündung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM.

Dann ist es unter Umständen sinnvoll, die Kinderdosierung zu kaufen. Sie ist für gewöhnlich halb so hoch. (Wenn man damit allerdings dauernd nachsprüht, bringt dieser Tipp natürlich nichts.) Man sollte auch erst am dritten Tag mit dem Sprühen anfangen, wenn die Nase wirklich zugeht, und den Fließschnupfen davor besser einfach nur wegtupfen. Außerdem ist es sinnvoll, nicht rund um die Uhr zu sprühen, sondern das Spray nach den ersten drei Tagen nur noch zur Nacht zu nehmen.

Ein weiterer Trick ist, nur in ein Nasenloch zu sprühen, falls das für eine ruhige Nacht reicht. Am nächsten Abend ist dann das andere dran. So kann man auch versuchen, sich das Sprayen abzugewöhnen. Wer möglichst niedrig dosiert und konservierungsmittelfrei sprüht, darf bis zu zehn Tage dabei bleiben, so die Empfehlung der DEGAM. Unter Apothekern, scheint mir, hat sie sich allerdings noch nicht herumgesprochen.

Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.