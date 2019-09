Am Freitagabend ist das deutsche Forschungsschiffs „Polarstern" von der norwegischen Hafenstadt Tromsö aus in See gestochen. Das Schiff macht sich auf den Weg zu seiner Arktis-Expedition mit dem Namen „Mosaic". Dabei handelt es sich um die größte Arktis Expedition, die je durchgeführt wurde. Expeditionsleiter Markus Rex am Freitag kurz vor der Abfahrt: "Wir wollen in die Arktis, weil sie das Epizentrum des Klimawandels ist. Es gibt keine Region unseres Planeten, die sich so schnell und so stark erwärmt wie die Arktis. Insbesondere im Winter ist die Erwärmung dramatisch und gleichzeitig ist die Arktis eine Region, in der wir die Erwärmung nicht gut verstehen. Wir verstehen das Klimasystem nicht, weil wir im Winter noch nie dort gewesen sind. Denn das Eis ist dann so dick, dass wir mit unseren Eisbrechern nicht durchkommen. Daher waren wir bisher immer ausgesperrt." Aber das soll sich jetzt ändern. Denn der Eisbrecher soll ein Jahr lang an einer riesigen Eisscholle angedockt mit dem Packeis durch die sonst unzugängliche zentrale Arktis driften. Mehr als 70 wissenschaftliche Institute aus zahlreichen Ländern sind mit Hunderten Forscherinnen und Forschern an den Untersuchungen beteiligt. Das Schiff "Polarstern" ist ein Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts.