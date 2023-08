Die Puma-Mutter und ihr Kleines: "Wir tun alles, damit er so gesund wie möglich bleibt"

Albino-Puma in Nicaragua geboren

Weiße Pumas sind eine extreme Seltenheit. Jetzt wurde ein Albino-Junges in einem Zoo in Nicaragua geboren und ist wohlauf.

In einem Zoo in Nicaragua ist ein seltener Albino-Puma geboren worden. Das Jungtier sei vor einem Monat auf die Welt gekommen und wohlauf, sagte der Veterinär des Zoos von Juigalpa, Carlos Molina, der Nachrichtenagentur AFP. Der kleine Puma werde aber derzeit noch zu seinem eigenen Schutz von den Besuchern ferngehalten: "Wir tun alles, damit er so gesund wie möglich bleibt", betonte Molina.

Das Fell von Pumas ist bei der Geburt normalerweise hellbraun oder rötlich mit schwarzen Flecken. Genetisch bedingte Farbanomalien wie etwa Albinismus sind äußerst selten. Weiße Pumas sind kaum dokumentiert. Sein Zoo freue sich über den kleinen Albino, "denn so etwas sieht man nicht oft", sagte Tierarzt Molina.

Das Junge lebt mit seinen rotbraun-gefleckten Geschwistern noch in einem abgetrennten Gehege © Oswaldo Riwas / AFP

Derzeit lebt das ungewöhnliche Junge mit seinen gefleckten Geschwistern und seiner Mutter isoliert in einer eigens im Gehege eingerichteten "Höhle". Bislang haben die Tierpfleger jeden Kontakt mit ihm vermieden. Der Zoo hofft, dass es dann in den nächsten zwei Monaten vom Veterinär behandelt werden kann.