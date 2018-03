Was mögen diese beiden Pinguine wohl gedacht haben, als sie eine Kamera im Schnee fanden? Essen? Gefahr? Oder einfach nur: Juhu, wir machen ein Selfie?

Verwirrung bei Familie Pinguin. Dieses Pärchen findet eine Gopro und weiß nicht so recht, was es damit anfangen soll. Die Kamera wurde von der Australischen Antarktis Einheit abgelegt und schnell als interessant eingestuft. Leider wird klar: Essbar ist sie nicht. Und auch um ein Küken handelt es sich nicht. Sicher? Ja, ganz sicher! Kein Essen, kein Küken. Aber immerhin ein gelungenes Selfie. Wie die Pinguine in der Antarktis eine Kamera untersuchen, ist auf jeden Fall sehr spannend anzuschauen.