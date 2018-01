Dutzende tote Andenkondore liegen am Boden, der Fund im Westen Argentiniens ist der wohl größte seiner Art. Er wiegt umso mehr, da die Zahl der Vögel in Teilen Südamerikas ohnehin stark zurückgeht. 34 Kadaver, 20 Männchen und 14 Weibchen, sind der Umweltbehörde der Provinz Mendoza gemeldet worden. Toxikologische Tests ergaben, dass die Tiere wahrscheinlich vergiftet worden sind. Vertreter eines Kondor-Schutzprojektes in der Hauptstadt Buenos Aires sprachen von einem nicht-ersetzbaren Schaden. In nur 13 Monaten seien im ganzen Land nahezu 70 Tiere verendet. Das zeige die Folgen der Nutzung von Giftködern zum Schutz von Viehbeständen, so der Leiter der Einrichtung. O-Ton: "Gift in einer natürlichen Umgebung auszulegen, ist eine unverantwortliche Praxis. Die bedroht nicht nur das Leben des Kondors, sondern alle Lebensformen. Der Kondor stirbt, wenn er es anrührt, ebenso ergeht es einem Puma, aber auch einem Kind. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass diese Methode aufhört." Vertretern des Schutzprojekts zufolge werden immer mehr Kondore Opfer dieses Vorgehens. Bei dem jüngsten Fund waren auch Schafe, Ziegen und ein Berglöwe unter den toten Tieren. Umweltschützer schätzen den Andenkondor als fast bedrohte Tierart ein. In Südamerika sollen rund 10.000 Exemplare leben. Kondore sind mit die größten, fliegenden Vögel der Welt und können rund 70 Jahre alt werden.