Delfine gehören zu den intelligentesten Tieren der Welt. Immer wieder machen sie durch ihr ausgeprägtes Sozialverhalten von sich reden. Diese Sousa-Delfine an der Nordwestküste Australiens erstaunen Forscher mit einem außergewöhnlichen Balzritual. Mit farbenfrohen Schwämmen und Korallen auf ihrem Kopf wollen sie die Weibchen beeindrucken. Dr. Simon Allen von der University of Western Australia erforscht die Meeressäuger schon lange. Nun wurde dieses Verhalten erstmals auf Kamera festgehalten. Normalerweise werden nur ältere Delfindamen mit derartigen Geschenken umworben. Nun beobachtet Dr. Allen das Phänomen auch bei jüngeren Tieren. Der Biologe vergleicht das Verhalten mit Menschen, die sich gegenseitig Geschenke machen. „Die Tiere leben in vernetzten sozialen Strukturen, komplexer als wir zuvor geglaubt haben. Sie sind Problemlöser, sie sind denkende Tiere und bauen sich Gemeinschaften ähnlich, wie wir“, so der Wissenschaftler.