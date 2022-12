Sehen Sie im Video: Langhalsiges Meeresreptil – Forscher entdecken seltenes Dinosaurier-Skelett.









STORY: Einblicke in die Urzeit: In Australien haben Wissenschaftler das vollständige Skelett eines großen, langhalsigen Meeresreptils entdeckt, das etwa 100 Millionen Jahre alt ist. Nach Aussagen der Paläontologen handelt es sich bei dem Fund im Bundesstaat Queensland um einen Elasmosaurus. Diese Tiere lebten während der frühen Kreidezeit vor etwa 155 Millionen Jahren. Projektleiter Espen Knutsen vom Queensland Museum Network: "Das Ungewöhnliche ist, dass an diesem Schädel auch noch ein Teil des Körpers befestigt war. Normalerweise finden wir, wenn wir diese Dinge aus dem Boden graben, Teile des Körpers und keinen Kopf. Und sehr, sehr selten finden wir nur den Kopf, aber ohne Körper. Die Tatsache, dass dieser Typ beides hatte, ermöglicht es uns also, diese Lücke zu schließen und diese Überschneidung zwischen Körper und Kopf zu finden, die uns viele Fragen zur Artenvielfalt beantworten wird." Das australische Queensland war während der frühen Kreidezeit größtenteils von einem riesigen und flachen Meer bedeckt, dem sogenannten Eromanga-Meer, und fossile Überreste von Meeresreptilien und anderen Sauriern werden nach Angaben des Queensland Museums häufig gefunden.

