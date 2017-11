Es sollen mehr als 140 tote Robben sein, die in der vergangenen Woche an die Ufer des Baikalsees gespült wurden. Sie geben den Wissenschaftlern Rätsel auf, denn die Ursache des Massensterbens im weltweit tiefsten, im russischen Sibirien gelegenen Süßwassersee war zunächst unklar. Nach offiziellen Angaben wurden die Kadaver erwachsener Tiere gefunden, ohne erkennbare Zeichen von Verletzungen, Krankheiten oder Nahrungsmangel. Örtliche Medien berichteten, viele der toten Tiere seien trächtige Weibchen gewesen. Eine Theorie sprach von Herzinfarkt. Nun wird nach dem Auslöser gesucht, wie ein Vertreter der zuständigen Ermittlungsbehörde in der Region Irkutsk sagte. O-Ton: "Momentan prüfen wir verschiedene Versionen dessen, was den Robben geschehen sein könnte. Darunter ist die Möglichkeit einer Erkrankung, aber auch der Versuch illegaler Jagd oder durch Menschen verursachter Beeinträchtigungen. Doch mit Blick auf frühere Vorfälle von Robbensterben ist die Haupt-Variante die eines natürlichen Ablebens." Die Baikalrobben gelten Biologen zufolge derzeit nicht als konkret in ihrem Bestand gefährdet. Trotz der Verschmutzung ihres Lebensraumes und der Jagd nach ihnen soll ihre Population demzufolge der Aufnahmekapazität des Sees entsprechen.