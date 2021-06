Die Titanenwurz , wissenschaftlich Amorphophallus titanum, ist auf Sumatra beheimatet - blüht aber derzeit auch im Botanischen Garten der Universität Bonn. Zwei Exemplare stehen in voller Blüte - bei der Titanenwurz dauert das aber nur kurze Zeit. Cornelia Löhne ist Kustodin des Botanischen Gartens und weiß mehr: "Immer wieder begeistert und auch ein bisschen stolz, wenn sie blüht. Wenn wir Glück haben, haben wir einmal im Jahr so eine Blüte. Aber in dieser Größe wie dieses Mal ist es wirklich außergewöhnlich. Wir haben jetzt über 2,60 Meter, und sie hat sich gestern Abend geöffnet. Heute ist sie jetzt gerade in der Pause und heute in der zweiten Nacht wird nochmal die aktive Phase von der Blühzeit sein. Und nach der zweiten Nacht ist es vorbei. Dann ist Feierabend. Es ist immer ein sehr kurzlebiges Ereignis." Weiteres Merkmal: Die Titanenwurz stinkt bestialisch. Da trägt sich die coronabedingte und zuweilen störende Gesichtsmaske gleich etwas leichter. "Man beschreibt es so als eine Mischung aus Aas, verrottetem Fisch, gekochtem Kohl und altem Käse. Also wirklich, wirklich unangenehm für Menschen, aber sehr attraktiv für bestimmte Käfer, die sich von Aas ernähren und die dann hinfliegen in Sumatra, die Pflanze bestäuben dadurch." Die Pflanze der Superlative wurde erst im Jahr 1878 im indonesischen Urwald entdeckt, von einem Botaniker. Er schickte Knollen und Samen nach Europa. Während die schwergewichtigen Knollen eingingen, keimten einige der Samen und kamen später zur Blüte. Interessant: Zuerst blüht bei der Titanenwurz die weibliche Phase, anschließend die männliche. In diesem Jahr mussten die Titanenwurz-Fans allerdings enttäuscht werden, denn wegen der Corona-Pandemie bleiben aktuell alle Gewächshäuser im Botanischen Garten geschlossen.