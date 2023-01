STORY: Es ist kein alltäglicher Anblick für Passanten und Einsatzkräfte am Lido Beach, im US-Bundesstaat New York. Ein zehn Meter langer Buckelwal ist hier am Montagmorgen angespült worden. Leider sei das Tier kurz darauf gestorben, sagt Don Clavin, von der Behörde der Stadt Hempstead. "Es ist ein männlicher Buckelwal, seit bestimmt fünf Jahren ist hier kein Wal mehr gestrandet und das hier ist der größte, den wir an dieser Küste seit mehr als einem Jahrzehnt gesehen haben." Ein Einzelfall ist es aber keinesfalls. Nach Angaben der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde sind seit Dezember 18 Großwale an der US-Ostküste gestrandet. Das Schicksal des Buckelwals in New York soll nun durch eine Autopsie geklärt werden. Um zu verhindern, dass die nächste Flut den Walkadaver zurück ins Meer spült, wurden die tonnenschweren Überreste auf einen höher gelegenen Küstenabschnitt gebracht.

Mehr