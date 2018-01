Eisig-schöne Aufnahmen vom Cape Cod Canal im US-Bundesstaat Massachusetts im Nordosten der Vereinigten Staaten. Anwohner Ryan Canty hat diese seltenen Bilder bereits am 10. Januar mit Hilfe einer Drohne gedreht. Das Eis auf dem Kanal ist ihm zufolge Ergebnis eines extremen Temperatursturzes in der Gegend. Seit Anfang des Jahres teilen Bewohner der Cape Cod Bay Area ihre Aufnahmen von der Schönheit, die Schnee und Eis hervorbringen, auf den Seiten Sozialer Medien.





Das Video "BEAUTIFUL! There are ICEBERGS in the Cape Cod Canal" in voller Länge bei YouTube.