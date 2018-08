Wal-Rettung in Chile - Dort hatte sich am Montag ein Meeressäuger vor Patagonien in einem Fischernetz verheddert. Taucher der Küstenwache konnten in einem stundenlangen Einsatz die Leinen durchtrennen und das Tier befreien. Inzwischen haben die Behörden die Fischer in der Region aufgefordert, ihre Netze zu entfernen.