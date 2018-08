Deutschlands Klimaschutzziele bis zum Jahr 2020 doch noch zu erreichen, ist technisch möglich. Zu der Erkenntnis kam das Frauenhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Höhere Energiekosten oder eine Gefahr für die Stromversorgung würden dabei laut dem Institut nicht entstehen. Drei Schritte seien dazu notwendig: Erstens - die ältesten Braunkohleblöcke abschalten. Zweitens - Kraftwerke, die älter als zwanzig Jahre alt sind müssten ihre Leistung reduzieren und drittens, müssen die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden. Stilllegungen würden in Nordrhein-Westfalen nötig werden, Drosselungen in der Lausitz. Anike Peters von Greenpeace sagt dazu: "Wenn die Bundesregierung das nicht macht, dann torpediert sie damit wissentlich jegliche Bemühung, auf internationaler Ebene den Planeten zu kühlen, und das ist fahrlässig." Greenpeace hatte die Studie beim Frauenhofer Institut in Auftrag gegeben. "Der Hitzesommer 2018, der hat uns deutlich vor Augen geführt, was auf uns zukommt. Die Prognosen der Klimawissenschaftler sind eingetreten und das war nur ein Vorgeschmack dessen, was in Zukunft auf uns zurollen wird." Die Große Koalition hatte ein verbindliches nationales Klimaschutzziel 2020 auf Druck der Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen abgeschwächt.