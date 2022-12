Jede Menge Sternschnuppen in der Vorweihnachtszeit: Gleich zwei Ströme verglühender Objekte können Schaulustige in den kommenden Tagen am Himmel beobachten. Da sind vor Heiligabend viele Wünsche offen, wenn das Wetter mitspielt.

Mitte Dezember bietet der Himmel mit den Geminiden den reichsten Sternschnuppenstrom des Jahres. Den Höhepunkt mit bis zu 150 Meteoren pro Stunde erwartet die Vereinigung der Sternfreunde am 14. Dezember – jedoch am Tag gegen 14 Uhr. In der Nacht zuvor und der Nacht danach können Sternschnuppenjäger immerhin auf 30 bis 60 verglühende Objekte am Nachthimmel hoffen. Darunter könnten auch besonders helle Objekte sein.

Besonders in der Nacht nach dem Maximum sei mit zahlreichen Sternschnuppen zu rechnen. Der Vorteil: Anders als bei den Perseiden im Sommer muss man nicht bis nach Mitternacht warten. "Sobald es dunkel wird, kann man neugierig nach ihnen Ausschau halten."

Wer die Sternschnuppen der Geminiden sehen will, muss nach Osten schauen

Auch der Erdtrabant ist nach Angaben der Sternfreunde mit seinem Licht in den Abendstunden kein Hindernis. Der abnehmende Mond gehe am 13. Dezember erst gegen 21 Uhr und am 14. Dezember nach 22 Uhr auf. Wer die Sternschnuppen sehen will, muss am Abend nach Osten schauen.

Bergfotografie Die Berge bei Nacht: Das sind die wahren Stars der Alpen 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Bild 1 von 10 der Fotostrecke zum Klicken: Eines von vielen Motiven aus dem neuen Bildband "Sternbilder": Nachts in den Bergen mit der Stirnlampe unterwegs wie hier am Klettersteig "Lehner Wasserfall" im Tiroler Ötztal. Mehr

Dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge sind die Chancen auf einen freien Blick wegen der Bewölkung jedoch mäßig. In der Nacht zum Donnerstag gebe es dann voraussichtlich einen Streifen durch das Land etwa von der Mitte Niedersachsens nach Norden hin. "Da ist die Chance am größten", sagte eine Meteorologin. Die Modelle seien hier aber noch unsicher.

Erde durchquert kosmische Staubwolke

Die Geminiden scheinen dem Sternbild Zwillinge zu entspringen, nach dem sie benannt sind. Es geht am Abend am Osthimmel auf und gleicht mit seinen beiden Hauptsternen Kastor und Pollux einem langgezogenen Rechteck. Der wahre Grund für den Sternschnuppenregen ist den Sternfreunden zufolge, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquert. Diese stammt vermutlich vom Kleinplaneten Phaethon, der möglicherweise zerbrochen ist und Trümmerteile in seiner Bahn hinterlassen hat, die nun in der Erdatmosphäre verglühen.

Mit viel weniger Meteoren kommen zwischen 16. und 25. Dezember noch die Ursiden. Sie scheinen dem Sternbild Kleiner Bär zu entspringen. Sie sind die ganze Nacht über zu sehen. Zum Höhepunkt in der Nacht vom 21. auf 22. ist jedoch lediglich mit etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde zu rechnen.

Sehen Sie im Video: Er ist ein jährlich im April wiederkehrendes Phänomen am Himmel: der Meteoritenschauer Lyrid. Sternenguckern in China gelangen diese faszinierenden Zeitrafferaufnahmen des Nachthimmels mit Sternschnuppen.