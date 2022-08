von Anja Reumschüssel Ein paar Männer, einige Autos, Bottiche voll Wasser und große Kescher: An einem Seitenarm der Oder rettet eine wildentschlossene Truppe Barsche, Störe und andere Fische. Sie wissen – dafür können sie belangt werden.

Irgendwo in Polen, an einem Seitenarm der Oder. Der Himmel schimmert längst rosa, abendliche Kühle zieht auf, trotzdem tragen die Männer am Ufer noch Sonnenbrillen. Sie ziehen an ihren Zigaretten, kippen Bier hinunter, starren auf das Wasser. "Wir schützen die Fische hier vor Wilderern", sagt einer, schwarze Klamotten, schwarze Basecap mit gesticktem Anglerlogo, akzentfreies Deutsch, fließendes Polnisch. Er scheint der Chef hier zu sein.