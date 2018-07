das ist die größte Spinne der Welt: Die sogenannte Goliath-Vogelspinne. Ihre beine können bis zu 30 cm lang werden. Also so lang, wie der Arm eines Kindes. Ein Spinnen-Forscher hat sie im Regenwald in Guyana entdeckt. Die Vogelspinne kann bis zu 170 g schwer werden. Das ist so schwer wie ein Hundewelpen. Aufgrund ihrer beeindruckenden Größe ist diese Spinne die einzige, die sich geräuschvoll von A nach B bewegt. Die Extremitäten ihrer Beine sind verhärtet und ihre Beissklauen machen deutliche Klick-Geräusche. Die Vogelspinne produziert ein Nervengift, das für den Menschen jedoch nicht lebensbedrohlich ist. Allerdings können die großen, kräftigen Klauen schmerzhafte Bisswunden verursachen. Doch kein Grund zur Panik: Goliath-Vogelspinnen sind sehr selten. In den letzten Jahren hat der Forscher nur drei dieser Spinnen in den Regenwäldern entdeckt.