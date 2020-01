Was ihnen an Farbpracht fehlt, machen sie mit ihrer Hirnleistung wett: Graupapageien sind besonders begabt, unsere Sprache nachzuahmen Biologinnen entdeckten nun ein weiteres Talent der Vögel: Graupapgeien sollen sehr hilfsbereit gegenüber ihren Artgenossen sein. Zwei Forscherinnen des Max-Planck-Instituts haben die Tiere in der Loro Parque Stiftung auf Teneriffa beobachtet. Ihr Fazit: Graupapageien haben ein ähnliches Sozialverhalten wie Raben, Primaten oder Delfine In einem Experiment wurden die Graupapageien Kimmi und Bella voneinander getrennt in Plexiglas-Kammern gesteckt. Durch einen Schlitz bekamen die Vögel Metallringe als Wertmarken für Leckerlis. Als Kimmis Wertmarkenöffnung verschlossen wurde, bemerkte Bella dies sofort. Durch einen Verbindungsschlitz zwischen beiden Kammern schob Bella ihrer Artgenossin die Wertmarken zu. "Unsere Papageien haben begriffen, dass ein anderes Individuum Hilfe braucht, um ein Ziel zu erreichen", so Biologin Désirée Brucks. Ein weiteres Experiment zeigte, dass Graupapageien offenbar keinen Neid kennen Wurde ein Artgenosse ohne Grund mit mehr Futter belohnt wurde, störte das die anderen Papageien offenbar gar nicht.