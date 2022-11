Sehen Sie im Video: Dramatische Aufnahmen – Hai schnappt nach Fuß von Taucherin.









Naturschützerin Ocean Ramsey wirft einen Blick ins Wasser, doch plötzlich, schreckt sie zurück.

Der Grund ist ein großer Hai, der aus dem Wasser auftaucht und ihre Flossen sogar noch berührt.

Die Aufnahmen entstanden bei Hawaii.

Die Tigerhai-Dame ist für die Taucherin keine Unbekannte: Nikki wird von den Naturschützern und Hai-Aktivisten die "Königin der Tigerhaie" genannt. Sie ist einer der berühmtesten Tigerhaie in diesem Gebiet.

Unterwasseraufnahmen zeigen: Sie war nicht allein unterwegs.

Was die Aufnahmen so dramatisch erscheinen lässt: Tigerhaie sind die gefährlichste Haiart für den Menschen.

Doch Ocean Ramsey will mit ihrem Video nicht schockieren. Sie will aufklären und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Raubfischen aufrufen. Jährlich werden 100.000.000 Haie von Menschen getötet, was verheerend für die Ökosysteme ist, auf die auch der Mensch angewiesen ist.

Mehr