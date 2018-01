So sieht es aus, wenn eine Blase aus Flüssigkeit zu einer gefrorenen Kugel wird: Carey Sherrill hat dies direkt bei sich zuhause draußen aufgenommen, und es dauert in Echtzeit ziemlich genau 50 Sekunden, bis diese besondere Form von Eis entstanden ist. Aufgenommen hier in New Albany im US-Bundesstaat Ohio. Carey Sherill sagte, man solle dafür eine Mischung aus Wasser, Spülmittel, Zucker und Mais-Sirup zubereiten und verwenden. Der Mais-Sirup habe die Substanz stärker gemacht, und der Zucker habe die Kristall-Keime ermöglicht, die dann die Eis-Strukturen sehr schnell wachsen ließen.