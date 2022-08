45 Grad in Spanien, 50 Grad in Indien, Hitze in Deutschland – und die Menschen fühlen Schwindel, Kopfschmerzen, Atemnot. Hanns-Christian Gunga ist Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten. Er erklärt, warum Hitze für Menschen so lebensgefährlich werden kann. Und wie man sich kühl hält.