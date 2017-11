Anwohner und Fischer haben in der Nähe eines Dorfes im Westen Indiens ein über drei Meter langes Krokodil gefangen. Das Reptil habe sich dem Dorf genähert und die Einwohner in Panik versetzt, sagte ein Fischer am Dienstag. Weil das Tier verletzt gewesen sei, habe man es jedoch wieder freigelassen. Krokodile sind in Indien vom Aussterben bedroht und streng geschützt. Durch Bevölkerungswachstum und Landnutzung wird der Lebensraum der Reptilien jedoch immer weiter eingeschränkt. Die Tiere kommen nicht selten in Dörfer und Siedlungen, wo sie oft getötet werden.