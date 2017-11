"Hände hoch, hier ist der Sheriff" - dieser Spruch dürfte am Anfang der Woche in North Lake Tahoe in Kalifornien nichts gebracht haben. Drei Bären machten den nächtlichen Shopping Boulevard unsicher. Es war nicht das ersten Mal, dass Deputy Don Nevins während seiner Arbeit auf Meister Petz stieß. In den sozialen Netzwerken wird er schon scherzhaft "der Bärenflüsterer" genannt.