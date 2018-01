Der Winter hat Nordamerika im eisigen Griff, auch in Canada liegt vielerorts viel Schnee. Soviel, dass dieser Elch in eine missliche Lage gerät, weil er im Schnee versunken ist und sich nicht aus eigener Kraft befreien kann. Doch dank dem beherzten Eingreifen mit Schaufel und vereinter Muskelkraft gelingt es den beiden Männer das große Tier auszugraben. Und am Ende profitierten beide: Mensch und Tier. Der Elch ging wieder seiner Wege und die Männer posteten ihr Video von der Befreiungsaktion in den sozialen Medien.