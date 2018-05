Nathan liebt das Meer - obwohl sie eine Katze ist. Der abenteuerliche Stubentiger geht für sein Leben gerne schwimmen und sammelt dabei noch Spenden für verstoßene Tiere.

Nathan liebt es zu schwimmen. Im Gegensatz zu seinen Artgenossen ist diese Katze eine Wasserratte. Rian und Melissa fanden Nathan 2017 in einer Box am Highway. Da das Pärchen selbst ein sehr aktives Leben in der Natur führt, wurde aus dem Stubentiger schnell eine Leistungsschwimmerin. Natürlich sind Mama und Papa für den Notfall immer in der Nähe. Den Erfolg ihres Kätzchens im Internet wollten Rian und Melissa nutzen. Sie starteten eine Spendenaktion, um verstoßene Tiere zu retten. Noch bis Ende 2018 kann gespendet werden.