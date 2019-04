Fast jede Nachbarschaft kennt sie: Eigenheime mit geschotterten oder gepflasterten Vorgärten. Terrassenplatten so weit das Auge reicht. Weil es kein Unkraut an die Oberfläche schafft, sind diese Gärten Pflegeleicht und sehen ordentlich aus. Für die Natur sind sie allerdings eine tote Zone. "Das Problem ist nicht der einzelne Schottergarten. Sondern es ist oft ja die Gesamtheit eines Wohngebiets. Und wenn man sich Neubaugebiete in Deutschland anschaut, dann ist das ein Phänomen, das wirklich gemeinschaftlich die Gärten, zumindest die Vorgärten, geschottert werden. Das sind doch, im Endeffekt, Riesenflächen, die im kommunalen Raum geschottert sind. Und die dann zu einer Erwärmung des Mikroklimas beitragen." Der Diplom Biologe Ulf Soltau unterhält einen Instagram- und Facebook-Auftritt mit dem Titel "Gärten des Grauens" . Die erste Gartensatire der Welt, wie er selbst es nennt. Soltau veröffentlicht von Nutzern anonym eingesandte Fotos von Schottergärten. "Ich denke, dass meine Seite zumindest dazu beigetragen hat, dass das Problem überhaupt als Problem erkannt wird. Die Masse der Fotos, die ich dort veröffentliche, die zeigt ja die Dimensionen, die diese Schottergärten inzwischen bundesweit annehmen. Und in der Gesamtheit ist es ein Problem für die Umwelt, natürlich." Denn wo nichts wächst, ist der natürliche Wasserkreislauf unterbrochen, und auch Insekten und Vögel können weder nisten noch sich ernähren. Laut dem NABU sind ein Viertel aller Insekten in den letzten Jahren in Deutschland verschwunden. "Wenn Menschen aus irgendwelchen Gründen keine Lust auf Garten haben oder es körperlich nicht können, dann müssen wir als Gesellschaft akzeptieren, dass so ein Garten auch mal verwildern darf. So ein Schottergarten 'sieht halt ordentlich aus'. Er ist aber das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten: Nämlich wilde Ecken. Wir brauchen wilde Ecken. Das sind die Räume, wo Vögel und Insekten sich vermehren, wo sie leben. Und solche Lebensräume müssen wir zurückgewinnen." Viele Kommunen sagen Beton- und Schotterwüsten vor dem Haus mittlerweile den Kampf an. Xanten hat im vergangenen Jahr in ihren Bebauungsplänen die Festsetzungen für die Vorgärten geändert. Die "Gärten des Grauens" hatten der Stadt zuvor den „Terror-Gardening-Award" der verliehen. Xanten habe direkt darauf reagiert und seine Bauordnungen so weit verfeinert, dass Schottergärten explizit verboten sind.