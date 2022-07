Wichtiges "Puzzleteil": Chinese will in Restaurant essen – und entdeckt 100 Millionen Jahre alte Dinosaurierspuren im Boden

In China schaute ein Gast ganz genau hin und entdeckte im Hof eines Restaurants Fußabdrücke von Dinosauriern – für die Wissenschaft ein wichtiger Fund.

Ou Hongtao wollte eigentlich nur etwas essen, als er in einem Restaurant eine verblüffende Entdeckung machte. Ihm fielen in dem Lokal ungewöhnliche Formen auf dem Boden im Hof auf. Zufälligerweise interessierte sich der Gast auch sehr für Paläontologie und hatte gleich eine Vermutung: Es musste sich um Dinosaurierspuren handeln.

Das klingt abenteuerlich, weil die Dinosaurier seit etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Und doch stellte sich heraus, dass der aufmerksame Restaurantgast richtig lag. Mit seiner Beobachtung wandte er sich an die Xing Lida, Professor für Geowissenschaften an der Chinesischen Universität in Peking. Nach eingehenden Untersuchungen bestätigte dieser, dass die Spuren in der Stadt Leshan im Südwesten des Landes tatsächlich etwa 100 Millionen Jahre alt sind und von Dinosauriern stammten.

Abdrücke stammen von riesiger Dinosaurier-Art

Dabei soll es sich um Abdrücke von zwei Sauropoden handeln. Sie waren die am weitesten verbreitete Gruppe von pflanzenfressenden Dinosauriern und gelten als die die größten landbewohnenden Tiere der Erdgeschichte: Sauropoden konnten bis zu 30 Meter lang und 70 Tonnen schwer werden. Typisch sind ihr langer Hals und der lange Schwanz.

Die Fußabdrücke in dem chinesischen Restaurant gehörten nach Erkenntnissen der Wissenschaftler zu Brontosauriern, die der Gruppe der Sauropoden angehören. Anhand der Funde schließen die Forscher auf eine Körpergröße von acht Metern. Die Abdrücke stammen wohl aus der Kreidezeit, die vor 145 Millionen Jahren begann und vor 66 Millionen Jahren endete.

Das macht den Fund so bemerkenswert. In Sechuan wurden schon öfter Fossilien von Dinosauriern entdeckt, diese stammten dann aber aus der Jura – der Periode, die der Kreidezeit vorausging. Wissenschaftler Xing Lida sprach von einem "Puzzleteil", das Informationen über die Kreidezeit in der Region liefert. Es sei selten, dass man in Stadzentren Dinosaurierspuren finde, weil diese meist mit Häusern überbaut werden.

