Sehen Sie im Video: Pelzknäuel in Not – Faultier von Stromleitung gerettet.









Abhängen in luftiger Höhe ist für Faultiere eigentlich kein Problem. Dieses kleine Pelzknäuel hat sich als Ruheplatz allerdings eine Stromleitung in der kolumbianischen Stadt Taraza ausgesucht. Alarmiert von besorgten Anwohnern versucht ein Mitarbeiter des Netzbetreibers, das scheue Wildtier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Erst versucht es zu fliehen, doch als sein Retter ihm einen Besenstiel hinhält und ganz ruhig zuredet, fasst es Vertrauen. Ganz geheuer scheint ihm sein neuer Klammerpartner aber doch nicht zu sein. Für einen kurzen Moment droht das Faultier, in die Tiefe zu stürzen. Nach 20 Minuten Drama am Strommast ist schließlich alles vorbei und die Mitarbeiter der Stromgesellschaft können das Faultier zurück in Wildnis bringen. Um einen Schreck reicher, aber unverletzt.

