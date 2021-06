Sehen Sie in dem Video: Dürre senkt Wasserspiegel von Lake Mead auf Rekordtief





Der größte Stausee der USA Lake Mead, der in den 1930er Jahren durch den Bau des Hoover-Damms entstanden war, ist auf ein Rekordtief abgesunken. Ränder an den Felsen machen das Ausmaß deutlich. Um 23 Uhr Ortszeit am Mittwoch fiel der Pegel unter den bisherigen Rekordtiefstand vom 1. Juli 2016. Der Hoover-Damm ist eine tragende Säule für die Wasserversorgung von rund 25 Millionen Menschen im Südwesten der USA . Daher sind Expertinnen und Experten alarmiert. Sie nennen die Dürre als Hauptgrund. Der Südwesten der USA wird seit Wochen von einer extremen Dürre heimgesucht. Die Landwirtschaft ist in Gefahr. Rufe nach einer Modernisierung der Wasserinfrastruktur werden lauter. Das US-Landwirtschaftsministerium stuft in seinem letzten Dürrebericht mit Stand Mitte Mai rund 38 Prozent des Südwestens der USA als "extrem trocken" und weitere 41 Prozent als "außergewöhnlich trocken" ein. Der US-Bauernverband Farm Bureau erwartet Einbußen bei Ackerkulturen, Futterpflanzen und Dauerkulturen. Das Landwirtschaftsministerium berichtet, dass überdurchschnittlich hohe Temperaturen in den vergangenen zwei Monaten im Westen zu einer schnellen Schneeschmelze führten. Wegen des ausgetrockneten Oberbodens erreichte das Schmelzwasser die Flüsse, Seen und Stauseen aber nicht.

