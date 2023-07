Isle of Lewis

Isle of Lewis Rätselhaftes Massensterben: Mehr als 50 Grindwale verenden vor Schottland

Es ist das größte Massensterben seit Jahrzehnten. Nun sollen die Grindwale einer Autopsie unterzogen werden, um Hinweise darauf zu finden, warum die über 50 Tiere gestrandet sind.

Mehrere Grindwale sind nach Angaben einer Hilfsorganisation auf einer Insel im Nordwesten Schottlands gestrandet. Die Organisation British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) wurde nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen alarmiert. "Nach bisherigen Berichten handelt es sich um etwa 55 Tiere, aber das letzte Update von vor Ort deutet daraufhin, dass nur 10 am Leben sind", teilte die Organisation mit.

Die Grindwale strandeten demnach auf der zu den Äußeren Hebriden gehörenden Isle of Lewis. Grindwale werden auch als Pilotwale bezeichnet und gehören zu den Delfinen. Ausgewachsene Tiere können eine Tonne schwer und sechs Meter lang werden.

Warum die Tiere gestrandet sind, sei derzeit nicht bekannt, schrieb die Organisation BDMLR. Grindwale seien aber für ihre starken sozialen Bindungen bekannt. "Wenn also ein Grindwal in Schwierigkeiten gerät und strandet, folgen die anderen, was dazu führt, dass noch mehr von ihnen stranden." Die Organisation rief dazu auf, die Gegend zu meiden, um die Arbeit der Helfer nicht zu stören.