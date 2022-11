Sehen Sie im Video: Weltgrößter Vulkan auf Hawaii spuckt wieder Lava.









STORY: Auf Hawaii ist der größte aktive Vulkan der Welt, der Mauna Loa, wieder ausgebrochen. Lava trete aus seinem Gipfel aus, die Gemeinden an den Hängen des Vulkans seien aber derzeit nicht gefährdet, teilte die US-Erdbebenbehörde am Montag mit. Bislang breite sich das Lava nur im Gipfelbereich aus. Dennoch könne sich die Lage schnell ändern, warnten die Experten. Mitarbeiter der Vulkanbehörden vor Ort würden in Kürze die Region überfliegen, um die Gefahren besser einschätzen zu können. In den Stunden vor dem Ausbruch war es zu zahlreichen leichten Erdbeben gekommen. Der 4169 Meter hohe Mauna Loa Vulkan liegt inmitten des Pazifiks und war zuletzt im Jahr 1984 ausgebrochen.

Mehr