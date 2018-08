Eine Riesenschlange treibt derzeit offenbar ihr Unwesen am und im Latumer See bei Meerbusch in Nordrhein-Westfalen. Gesichtet wurde das Tier zunächst von Anglern, Experten haben es als Gelbe Anakonda identifiziert - eine Würgeschlangenart, die in Südamerika beheimatet ist und zwei bis drei Meter lang werden kann. Was sich anhört wie eine klassische Sommerlochgeschichte nehmen die Behörden jedoch ernst. Der See wurde zunächst gesperrt. Gefahr für Menschen besteht aber nicht, sagte Arnd Römmler vom Ordnungsamt Meerbusch: "Eine Gefahr für erwachsene Leute geht auf gar keinen Fall von der Schlange aus. Eine Schlange dieser Größenordnung ist gefährlich, wenn überhaupt für Tiere, ja, Katzengröße und kleiner. Eine akute Gefahr sehen wir da nicht." Eine Plan, wie man das Tier einfangen will, gibt es auch schon: Entweder mit einer Reuse. Oder- bei sonnigem Wetter - hofft man, die Schlange auf einem Stein zu erwischen. Der Latumer See soll deshalb in den nächsten Tagen gesperrt bleiben.