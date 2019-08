(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Wie ein Korallenriff... allerdings aus Tausenden Plastiktüten die auf dem Boden des Ägäischen Meeres hängen entdeckt von Umweltschützern vor der griechischen Insel Andros Arabella Ross, Aegean Rebreath: "Wenn man sich das Paradies der Karibik vorstellt, voller Korallenriffe in allen Farben - dann war es hier genauso, aber anstatt von Korallen waren es bunte Tüten. Sie wedelten im Wasser hin und her. Der Anblick war sehr erschreckend und hat mich und alle anderen erschüttert." Die Taucher entfernten auch 300 Kilogramm ausrangierte Fischernetze Arabella Ross, Aegean Rebreath: "Selbst wenn 60 von uns fünf Tage lang Müll gesammelt hätten, wäre nicht alles weg." 2011 spülte Starkregen auf Andros eine inoffizielle Mülldeponie ins Meer 11.500 Tonnen Plastikmüll gelangen laut WWF jährlich ins griechische Meer fast 70 Prozent davon landen wieder an den Küsten