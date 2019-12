Dieser prähistorische Welpe könnte eine Sensation sein. Das Tier - derzeit zu sehen in einem Museum im sibirischen Jakutsk - könnte der älteste domestizierte Hund der Welt sein. Wenn es denn ein Hund ist. Denn es könnte auch ein Wolf sein. Um das auszuschließen, machen Wissenschaftler derzeit noch Analysen. Beim Alter sind sich die Experten jedoch schon sicher, sagte Sergei Fjodorow vom Mammut Museum Jakutsk: "Durch den Permafrost ist der Welpe in einem Zustand, als ob er vor 100 oder 200 Jahren gestorben wäre. Radiokarbonuntersuchungen in eine Labor in Stockholm haben aber ergeben, dass das Tier vor etwa 18.000 Jahren gestorben ist." Bei seinem Tod war das Tier etwa zwei Monate alt, glauben die Wissenschaftler. Durch das Auftauen des Permafrostbodens sind in Sibirien in den letzten Jahren immer wieder sehr gut erhaltene prähistorische Tierleichen aufgetaucht. Neben Mammuts auch Wollnashörner und Höhlenlöwen.