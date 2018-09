Ein Reh-Kitz in Not: Es geschah dieser Tage in Eugene, im US-Bundesstaat Oregon im Westen der Vereinigten Staaten. Dieses junge Reh hat sich in einem Holzzaun eingeklemmt und kommt allein offenbar nicht mehr heraus aus dieser Falle. Eine Tierschutz-Expertin versucht nun im Auftrag der Polizei vor Ort, das Reh möglichst professionell zu retten. Dem Tier wird ein Handtuch als Sichtschutz übergelegt, damit es nicht noch mehr in Panik gerät während der Rettung. Die Tierschützerin, Shawni McLaughlin, redet die gesamte Zeit mit dem Reh: "Du bist okay, keine Sorge!. "Hey Buddy, ich weiß, Du hast jetzt Angst, aber es ist schon okay!" McLaughlin kann das Reh aus dem Zaun herausheben und aus dem Garten herausgehen: Sie legt das Tier vorsichtig ab und spricht weiter mit ihm: "Es ist alles in Ordnung, es ist okay, kannst Du nun selber wieder laufen, Buddy?" Dem jungen Reh scheint es soweit gut zu gehen, als es aus seiner Schockstarre zu sich kommt, springt es blitzschnell und munter davon.