Sehen Sie im Video: Tierschützer in Pakistan retten blinden Indusdelfin.









Mit vollem Einsatz kämpften Tierschützer in Pakistan kürzlich darum, einen der seltenen Indusdelfine zu retten, der sich in Gewässern verirrt hatte, in die er nicht gehört. Da das Säugetier seit Millionen Jahren im trüben Wasser des Indus lebt, ist es blind geworden. Der Delfin bewegt sich mit Hilfe eines Sonarsystems oder Echoortungssystem durch die Gewässer. Die Tiere sind sehr selten. Die gesamte Population wird auf rund 1500 Exemplare geschätzt. Die Tierschützer in Pakistan fingen den Süßwasserdelfin mit Netzen ein. Dabei waren gleich mehrere Männer im Einsatz. Schließlich wurde das Tier vorsichtig auf einen LKW verladen und über die Straße in ein mehr als 80 Kilometer entferntes Schutzgebiet gebracht. Der Indusdelfin wird durch den Menschen immer nehr aus seinem natürlichen Lebensraum verdrängt. Der Delfin, der über zwei Meter groß und mehr als 100 kg schwer werden kann, kommt nur noch in einem 1 207 km langen Flussabschnitt vor, also in weniger als der Hälfte seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets. Immer wieder müssen die Tierschützer verirrte Delfine in Sicherheit bringen.

