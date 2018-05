Für Menschen mit Angst vor Spinnen sind diese Bilder ein Alptraum - für viele andere dagegen sehr faszinierend. Wissenschaftler an der Universität von Manchester haben eine Spinne darauf trainiert, auf ein bestimmtes Signal hin zu springen. Welches Signal das genau ist, haben sie nicht verraten. Die Versuchsspinne gehört zur Gattung Phidippus regius und wird volkstümlich Regalspringer-Spinne genannt. Die Wissenschaftler gaben ihr den Spitznamen Kim. Sie ist so groß wie ein menschlicher Fingernagel und für Menschen relativ ungefährlich. In den USA und auf den karibischen Inseln ist die Spinne weit verbreitet. Mit Spezialkameras und aufwendiger Technik haben die Forscher Kim beim Springen gefilmt und die Bewegungsabläufe untersucht. Dabei fanden sie heraus: Die Spinne ändert ihre Sprungtechnik, je nachdem welches Hindernis überwunden werden muss. Bei kurzen Distanzen wählt das Spinnentier eine flachere Flugbahn. Das verkürzt die Flugzeit und macht die Jagd nach Beute erfolgreicher. Bei längeren Entfernungen oder bei Höhenunterschieden nutzt die Spinne dagegen eine Technik, die weniger Energie verbraucht. Spinnen können aus dem Stand ihre sechsfache Körperlänge überspringen. Menschen kommen so nur auf eine Entfernung, die ihrer eineinhalbfachen Körperlänge entspricht. Das Gewicht, das auf den Beinen der Spinne lastet, ist enorm. Die Wissenschaftler hoffen nun, dass sie aus diesem Verhalten der Spinne lernen. Und vielleicht mit ihren Erkenntnissen Roboter konstruieren können, die deutlich mehr leisten als die heutigen Modelle.