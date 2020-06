Sehen Sie im Video: Ringförmige Sonnenfinsternis begeistert Menschen in Asien und Afrika.









In vielen afrikanischen und asiatischen Ländern war am Sonntag eine Sonnenfinsternis zu beobachten. In Pakistan etwa versammelten sich viele Menschen in den Moscheen, um zu beten. Andere strömten ins Freie, um das Naturschauspiel gemeinsam zu verfolgen. O-TON ABUL REHMAN, PAKISTANI: "Ich sehe zum ersten Mal eine Sonnenfinsternis. Sie war sehr schön anzusehen. Ich bin mit meinen Kindern hergekommen, um sie zu sehen. Es hat sich sehr gut angefühlt. O-TON MOHAMMAD HASSAN, PAKISTANI: "Als ich erfahren habe, dass es eine Sonnenfinsternis gibt, wurde ich sehr emotional. Sie war sehr gut zu sehen mit der Sonnenbrille. Sehr schön!" In Indien blieben die Tempel hingegen geschlossen. Viele Hindus glauben, dass von der Sonnenfinsternis eine negative Energie ausgeht. Mit rituellen Bädern, Gebeten und Spenden an die Tempel versuchen sie, das Unheil abzuwenden. Wissenschaftlern zufolge handelt es sich um eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis. Der Mond ist dabei relativ weit von der Erde entfernt, sodass er die Sonne nicht komplett abdeckt. Rund um die Mondscheibe entsteht so ein strahlender Rand.