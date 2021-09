Sehen Sie im Video: Gärtner erntet winzige Äpfel – sie passen in eine Streichholzschachtel.









Sie sehen aus wie Äpfel, sie schmecken wie Äpfel, sie sind aber so groß wie Beeren. Praktisch eigentlich, aber einen Nachteil hat die Sache doch, sagt Nikifor Ivanov aus dem russischen Jakutsk: "Das Ernten ist sehr mühsam und anstrengend. Deswegen haben wir noch nie alle Früchte gepflückt. Man nimmt einfach eine Handvoll und isst sie. Man schenkt sie jemandem oder überrascht jemanden. Das war's. Vögel fressen die Äpfel auch gerne, wenn sie weich geworden sind." Ivanov lebt in Jakutien, im Osten Russlands. Dort herrschen extreme Witterungsbedingungen. Im Winter sinken die Temperaturen auf - 60 °C. Die dortigen Pflanzen haben sich an dieses Klima anpasst, indem sie kleiner geworden sind. "Von Verwandten aus Pokrowsk haben meine Eltern die Setzlinge dieses Zwergapfelbaums mitgebracht. Diese waren wohl auf einen wilden Apfelbaum gepfropft worden und sind so frostbeständig geworden. Jetzt halten sie Temperaturen von unter - 60 Grad Celsius aus." Dieses Phänomen wurde bereits zu Sowjetzeiten von einheimischen Biologen beobachtet. Nach und nach entstand so eine neue Züchtung von Zwergäpfeln, die in eine Streichholzschachtel passen.

