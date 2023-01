Sehen Sie im Video: Aus dem Weltall zu erkennen – Biber verändern die Landschaft der Arktis.









Nichts verändert die Landschaft so sehr wie der Mensch.

Doch ein überraschender Kandidat macht uns jetzt Konkurrenz: Der Biber.

Das zeigen Satellitenbilder.

„Es gibt nicht viele Tiere, deren Spuren man vom Weltall aus sehen kann", so Ken Tape, Ökologe der Universität Alaska in Fairbanks.

Der Forscher untersucht die Auswirkungen der wachsenden Biber-Population in Alaska und hat erste Ergebnisse im Fachjournal „Scientific Reports" veröffentlicht.

Hintergrund: Durch den Klimawandel wird die arktische Tundra in Alaska wärmer und so als Lebensraum für den Biber Interessant.

Besonders betroffen scheint die Westküste Alaskas. So beispielsweise auch die Halbinsel Seward.

Lebten hier vor 1980 noch kaum Tiere, steigt die Zahl der Nager immer weiter, mit sichtbaren Auswirkungen.

Vor Ankunft der Tiere war dieser Fluss noch ein dünner Strom. Heute, knapp 40 Jahre später, ist der Lauf gespickt mit Teichen.

Aufgestaut werden diese durch Biberdämme, hier markiert in Rosa.

Bilder der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten zeigen eine ähnliche Entwicklung, an einem anderen Fluss, zwischen 2003 und 2016.

Auf diesen Aufnahmen ist eine See zu sehen, der seine Fläche in nur 17 Jahren mehr als verdoppelt hat. Grund ist ein Biberdamm, hier mit rot markiert.

Das Wasser in stehenden Gewässern ist wärmer, als in fließenden. Das dürfte neue Arten von Fischen und Wasservögeln anlocken, was der Biodiversität zugutekommt.

Andererseits sorgen die Teiche auch für einen generellen Temperaturanstieg der Region.

Problematisch: Alaska ist zu 85 Prozent von Permafrost bedeckt, der nun droht zu schmelzen. Das wiederum könnte den Klimawandel beschleunigen.

Die Biber sind also im Begriff, die Kettenreaktion zu verstärken, die der Mensch losgetreten hat.

