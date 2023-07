von Eugen Epp Die Schäfer und Schafzüchter in Niedersachsen fordern Urlauber zum Schafeschubsen auf – allerdings nur dann, wenn die Tiere auf dem Rücken liegen. Das bedeutet für sie nämlich Lebensgefahr.

Vor allem an der Küste sieht man immer wieder größere Herden von Schafen gemütlich vor sich hin grasen – ein idyllischer Anblick, vor allem für Urlauber, die in der Region Entspannung suchen. In einigen Situation können sie den Schafen aber auch einen echten Dienst erweisen, betonen nun Schäfer und Schafzüchter in Niedersachsen.

In einer Pressemitteilung des Landvolk Niedersachsen Landesbauernverbands bitten sie darum, Schafe, die auf dem Rücken liegen, zu schubsen. Ja, richtig gelesen: Auch Laien sollten sich nicht scheuen, "einem auf der Rückseite liegenden Schaf beherzt ins Fell zu greifen und dem Tier einen Schubs zu geben, so dass es sich wieder aufrichten kann", heißt es darin.

Schäfer und Schafzüchter fordern zum Schafeschubsen auf

"Zu erkennen ist nicht immer auf den ersten Blick, ob ein Tier wirklich Hilfe braucht, doch im Zweifel ist 'Schafe schubsen' ausdrücklich erwünscht und dient dem Schutz der Spezies", schreiben die Schafbesitzer. Vor allem tragende Schafe und Rassen mit kurzen Beinen seien davon betroffen. Für sie können solche Situationen schnell lebensgefährlich werden, weil die inneren Organe auf die Lunge drücken und durch das gestörte Wiederkäuen Erstickungsgefahr besteht.

Urlauber:innen können so zu Lebensrettern für die Tiere werden, indem sie ihnen wieder auf die Beine helfen. Ansonsten sollte man die Schafe aber lieber in Ruhe lassen, wenn sie auf den Deichen grasen. Sie sollten niemals gestreichelt oder geärgert werden, warnt der niedersächsische Landesbauernverband in seiner Mitteilung: "Unruhe ist nicht gut für die Tiere." Auch auf befestigten Wegen sei es besser, die Tiere einfach sich selbst zu überlassen: "Hier ruhen sich die Schafe gern aus, vor allem, wenn es warm ist."

Quelle: Landvolk Niedersachsen Landesbauernverband

