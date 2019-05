Dass der Speiseplan von Schimpansen auch Fleisch umfasst, ist seit langem bekannt. Erstmals haben nun Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig und der Universität Osnabrück unsere nächsten lebenden Verwandten dabei gefilmt, wie sie Schildkröten knacken, um an das Fleisch im Inneren zu kommen. Die Forscher hatten Schimpansen im Loango-Nationalpark in Gabun wiederholt dabei beobachtet, wie sie die Reptilien gegen Baumstämme schlugen, bis der Panzer aufbrach. Mehr noch: Waren jüngere Tiere oder Weibchen nicht in der Lage, eine Schildkröte selbst zu öffnen, gaben sie sie an ein stärkeres Männchen weiter. Dieses brach sie dann auf und teilte das Fleisch mit den anderen. Und in einem Fall aß ein erwachsener, männlicher Schimpanse die Hälfte des Inhalts und lagerte den Rest in einer Astgabel. Am nächsten Morgen kehrte er zurück, um den Rest zu essen. Die Fähigkeit, für einen zukünftigen Bedarf zu planen, sei so bisher nicht beobachtet worden, schrieb Simone Pika, Kognitionswissenschaftlerin der Universität Osnabrück. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass man auch nach Jahrzehnten der Forschung die Flexibilität und Komplexität der Intelligenz von Schimpansen noch nicht vollständig erfasst habe.