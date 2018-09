Studienleiter Alan McElligott ist ganz ernst in seiner Annahme, dass Ziegen unsere Gefühle erkennen können. Gemeinsam mit weiteren Forschern hat er Test-Tieren Foto-Pärchen mit jeweils einem glücklichen und einem ärgerlichen Gesichtsausdruck präsentiert. In den meisten Fällen wählten die gehörnten Probanden die freundliche Variante. O-Ton: "Die Ziegen hielten in dem Gehege wirklich vor den Bildern und schienen sie genau zu betrachten. Sie gingen nicht nur hin, um sie runterzureißen oder an ihnen zu kauen." Dieses Phänomen trat deutlicher zutage, wenn das lächelnde Gesicht auf der rechten Seite hing. Das lege nahe, dass Ziegen zur Verarbeitung positiver Gefühle - wie auch Menschen - die linke Gehirnhälfte nutzen, so die Wissenschaftler. Vorherige Studien haben gezeigt, dass Pferde und Hunde in ihrer Wahrnehmung über ähnliche Fähigkeiten verfügen. O-Ton: "Relevanterweise werden Ziegen seit langer Zeit gehalten, allerdings als Viehbestand. Diese Ergebnisse liefern also wichtige Hinweise für unser Verständnis von Tieren generell und nicht nur mit Blick auf Arten, die wir wie Hunde und Pferde als Haus- und Nutztiere stärker domestiziert haben." Jetzt gilt es zu klären, ob auch Schafe, Kühe und Schweine die gleichen Kapazitäten besitzen. McElligott will zudem herausfinden, ob seine Lieblingstiere ihnen bekannte von nicht vertrauten Stimmen unterscheiden können und mit welchen Emotionen das zusammenhängt. Er hofft, seine Untersuchungen könnten idealerweise zu Verbesserungen in Sachen artgerechte Tierhaltung beitragen.