Am Strand von Salthill in der irischen Stadt Galway springen Menschen von einem Turm ins Meer

Temperaturrekorde in den Weltmeeren: Wie es dazu kommt und was sich dagegen tun lässt

von Christine Leitner Die Temperatur der Ozeane steigt. 2023 wurden neue Rekorde aufgestellt. Liegt das wirklich nur am Klimawandel? Meteorologen und Klimawissenschaftler geben Antworten.

Wenn es heiß wird, kann ein Sprung ins kühle Meer erfrischen. Fragt sich nur: Wie lange noch? Hitzerekorde verzeichnen Meteorologen und Klimaforscher nicht nur in der Luft. Auch die Weltmeere haben sich seit Jahrzehnten erwärmt – und nun Rekordwerte erreicht. So moniert etwa der Meteorologe Jörg Kachelmann per Twitter, das Wasser an der irischen Küste sei derzeit 19 Grad warm – "mehr als fünf Grad wärmer als üblich". Tatsächlich erreichen die Weltmeere Rekordtemperaturen, zeigen unter anderem Daten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).