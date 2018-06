Fünf Tage lang hatte man in Thailand versucht einen Pilotwal zu retten, der am Montag in einem Kanal in der südlichen Provinz Songkhla entdeckt worden war. Tierärzte versuchten den Wal zu behandeln, der am Freitag fünf Plastiktüten ausspuckte und schließlich verstarb. Bei der anschließenden Autopsie wurden 80 Plastiktüten und weitere Plastikobjekte gefunden, die insgesamt über 8 Kilo wogen. Laut Thailands Meeresschutzbehörde ist die Regierung bemüht, den Gebrauch von Plastiktüten zu verringern, und plant öffentliche Kampagnen für den internationalen Tag des Meeres am 8. Juni.